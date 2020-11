Kornwestheim Rebellion der Bücherwürmer bleibt aus

„Durch die Einführung einer, im Vergleich geringen, Jahresgebühr für Erwachsene können sich die Büchereien der Stadt Remseck am Neckar gegenüber umliegenden Büchereien/Bibliotheken hervorheben und damit Ihren Nutzern/innen noch mehr Angebote ermöglichen“, hieß es in der Beschlussvorlage, die im Gemeinderat ohne Gegenstimme bei nur einer Enthaltung abgesegnet wurde. Die Einnahmen fließen künftig komplett in die Anschaffung neuer Medien und den weiteren Ausbau des Digitalangebots.