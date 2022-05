Los geht’s mit ein paar kleinen Übungen. Was fällt den Jungen und Mädchen alles zum Begriff „Erdbeere“ ein. Lecker, süß, rot, gelb, grün, echt gut, gesund – es ist einiges, was die Kinder mit dem Begriff assoziieren. Sprechen dürfen sie aber erst, wenn sie einen der kleinen Hunde Speaky oder Audi in der Hand halten. Auch das versucht die Kornwestheimerin ihren Schützlingen klarzumachen: Wer gut sprechen will, der muss auch gut zuhören können. Und er muss warten können, bis er an der Reihe ist. Aber zuhören – das ist nach mehr als sieben Stunden Unterricht für die Kinder gar nicht so einfach.