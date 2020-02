Kornwestheim Rechtzeitig gelöscht

Kornwestheim - Einen größeren Schaden hat die Feuerwehr bei einem Einsatz an der Rosenstraße gestern Mittag verhindert. Nachbarn hatten die Wehr alarmiert, weil in einer Wohnung der Rauchmelder angesprungen war. Gewaltsam brachen die Brandschützer die Wohnungstür auf und stießen auf eine Vorrichtung zum Erhitzen von Kohle für eine Shisha, die auf dem Ceranfeld des Herdes in Flammen stand. Mit einem Kleinlöschgerät dämmten die Einsatzkräfte das Feuer ein, bevor es auf die Kücheneinrichtung übergreifen konnte.