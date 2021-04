Kornwestheim Reger Austausch per Telefon und Videoschalte

Hoffen aufs Schaukelbratenfest

Angst ums Fortbestehen des Vereins hatten die Mitglieder bisher nicht – auch wenn durch abgesagte Feste wie die Kornwestheimer Tage, den Weihnachtsmarkt oder das traditionelle Schaukelbratenfest im Hirschgarten wichtige Einnahmequellen für den Männergesangverein weggefallen sind. „Wir haben in der Vergangenheit typisch Schwäbisch gelebt“, weiß Kilgus. „Deshalb können wir derzeit noch auf Erspartes zurückgreifen.“ Große Pläne für das aktuelle Jahr hat der MGV nach wie vor. „Wir hoffen, dass wir am letzten Juliwochenende unser Schaukelbratenfest und am 30. Oktober unser Jahreskonzert werden ausrichten werden können“, so Kilgus. „Auf was wir uns aber am meisten freuen ist, nach der Pandemie oder erfolgter Durchimpfung in geselliger Runde bei Bier oder Wein zusammenzusitzen, gemeinsam Lieder zu singen und von Angesicht zu Angesicht einen Schwatz zu halten.“