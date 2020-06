Kornwestheim/Region Kornwestheim hat ein Ost-West-Problem

Kornwestheim/Region - Dass es in Kornwestheim an Schienen und Weichen mangelt, das kann man nun wirklich nicht behaupten. Aber eine entscheidende Verbindung fehlt gleichwohl – und das könnte dazu führen, dass eine neue Express-S-Bahn-Linie zwischen Bietigheim-Bissingen und Plochingen, die von mehreren Fraktionen in der Regionalversammlung ins Gespräch gebracht wird, an Kornwestheim vorbeifährt. „Das wäre für uns nicht akzeptabel“, sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler. Die Stadt Kornwestheim werde das Gespräch mit den Antragstellern und dem Verband Region Stuttgart suchen, kündigt er an.