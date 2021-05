Kornwestheim Reichlich Aufträge, aber wenig Material

Indes ist Holz nicht das einzige Baumaterial, das knapp ist und dementsprechend zu hohen Preisen gehandelt wird. „Metall und Dämmstoffe sind betroffen, selbst die Farbe geht inzwischen aus“, sagt Nicole Ackermann, Eleni Auer nennt zudem Bitumen und Kunststoffe. Das bestätigt Matthias Gustav Schüle, Bauunternehmer aus Pleidelsheim: „Die Preissteigerung bei Kunststoffen, Stahl und Holz ist erheblich, ebenso die Lieferengpässe.“ Zuerst habe es nur Probleme bei Dämmstoffen gegeben, jetzt seien auch Entwässerungsrohre betroffen, „und das ist eigentlich Massenware“. Eine seiner Baustellen etwa habe bereits eine Woche stillgestanden.

Manchmal gibt’s Lichtblicke

Doch die öffentliche Hand habe bei der ganzen Geschichte noch ein wesentlich größeres Problem als private Bauherren, erklärt Schüle: „Die Ausschreibungen sind sehr viel komplizierter, weil das Bieterverfahren für alle gleich sein muss. So müssen beispielsweise Preisgleitklauseln, die steigende Preise mit einbeziehen, für alle gelten.“ Und in der freien Wirtschaft sind die Gewinnmargen auch höher, ergänzt der Kornwestheimer Hochbauamtsleiter Sven Koch. Unternehmen würden sich mitunter nur aus Verbundenheit mit einer Kommune an Ausschreibungen beteiligen. Ein Auftrag der öffentlichen Hand sei, sagt er, manchmal nur ein „Nice to have“, ein Baustein für die Grundauslastung des Betriebes sozusagen. Und was Koch auch beobachtet hat: Die Angebote auf Ausschreibungen werden immer häufiger „Spitz auf Knopf“ abgegeben. Die Unternehmen überlegen bis zur letzten Sekunde, ob sie sich beteiligen.

Die Gemeinde Pleidelsheim wollte eigentlich den neuen Bauhof in Holzbauweise errichten, ist davon aber abgerückt und setzt jetzt auf Beton und Stahl. Bürgermeister Ralf Trettner erzählt weiter, dass sich auch der Bau eines 14-Familien-Hauses, in dem preiswerter Wohnraum entstehen soll, verzögert, weil das Dämmmaterial nicht eintrifft: „Wir würden sogar in Vorkasse gehen und das Material beim Bauhof lagern, aber die Firmen bekommen von den Lieferanten nichts.“

Manchmal allerdings gibt’s auch Lichtblicke: Die Stadt Kornwestheim will das Ernst-Sigle-Gymnasium energetisch sanieren. Auf die Ausschreibung sind sage und schreibe 13 Angebote eingegangen. Erklären kann sich das Sven Koch nicht. Aber er freut sich.