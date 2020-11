Kornwestheim - Die Entscheidung ist gefallen: Ein Baum aus der Ludwig-Herr-Straße übernimmt in diesem Jahr die ehrenvolle Aufgabe, vom Kornwestheimer Rathausturm in die Region zu strahlen – dank der Lichterketten, die in den kommenden Tagen angebracht werden. Am Donnerstag wird der Baum dann in die Höhe auf den Rathausturm gehievt.