Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage an der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße in Kornwestheim Kompletträder im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Dafür haben sie laut Polizei ein Mercedes Cabrio aufgebockt und die Reifen abgeschraubt. Zu dem Wert der gestohlenen Räder kommt ein Schaden am Fahrzeug durch das Aufbocken in Höhe von etwa 1000 Euro hinzu.