Kornwestheim Reisen: eine Branche in der Krise

Josef Ulmer war spezialisiert auf Seereisen und Urlaube in Asien und Amerika. „Ich war schon überall und konnte gut Auskunft geben“, sagt er. Das Geschäft hat ihm so Spaß gemacht, dass er bis ins hohe Alter dabei war. „Ich bin sowieso schon im Rentenalter, aber ich hätte natürlich noch weitergemacht“ – wenn Corona nicht gewesen wäre, sagt der 82-Jährige. Eigentlich hat er sich den Übergang in seinen Ruhestand anders vorgestellt. Den Laden hätte er gern verkauft. „Aber ohne Umsatz übernimmt das ja niemand“, sagt er. Und es war nicht das Geld allein, das Josef Ulmer zur Geschäftsaufgabe gedrängt hat: „Die Leute haben immer wieder angefragt und dann doch storniert, da habe ich einfach keine Lust mehr gehabt“, sagt er.