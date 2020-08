Kornwestheim Reit- und Fahrverein: Einschneidende Veränderungen

Den positiven Höhepunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung lieferte Gründungsmitglied Ulrike Müller, ein wahres Urgestein des Vereins. Zusammen mit ihrem verstorbenen Gatten Peter, der selbst vier Jahre Vereinsvorsitzender gewesen war, hat sie den „Gnadenbrotfonds“ ins Leben gerufen. „Dieser ermöglicht es, unseren altgedienten Schulpferden ein unbeschwertes Rentnerdasein auf der Schwäbischen Alb führen zu können“, präzisiert der Verein. Jetzt, da Not am Mann sei, habe Ulrike Müller ihrem Reitverein wieder einmal kräftig unter die Arme gegriffen. In der Tat: Sie spendierte ein ausgebildetes Schulpferd, das dringend benötigt wurde, in der derzeitigen finanziellen Situation aber kaum erschwinglich gewesen wäre.