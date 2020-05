Kornwestheim Reiter kämpfen sich in den Sattel zurück

Seit Anfang der vergangenen Woche läuft der tägliche Schulbetrieb wieder langsam an, der zwangsweise „Corona-Urlaub“ (Garau) der Schulpferde ist beendet. Vier Reiter plus eine Reitlehrerin dürfen nun in die Halle, nach einer Stunde darf eine neue Gruppe ran, dann ist vorerst Feierabend. Vor dem Ausbruch des Coronavirus waren pro Tag etwa fünfeinhalb Stunden Schulbetrieb angesagt. Nach wie vor nicht üben dürfen zum Beispiel die Kleinsten, denen jemand aufs Pferd helfen muss, auch das Training an der Longe fällt noch flach.

In Sachen Hallennutzung hatte eine unklare Formulierung in den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg Anfang der vergangenen Woche noch für Verwirrung gesorgt. Denn zunächst war nicht klar, welche Reithallen überhaupt wieder genutzt werden dürfen. Erst am Dienstag stand fest: Der RFV darf tatsächlich wieder in seiner Halle aktiv sein, da diese ausreichend durchlüftet und auch nicht komplett geschlossen ist. Strenge Hygienevorschriften herrschen auch im Reitsport. „Wir können aber natürlich nicht die Pferde desinfizieren“, sagt Francesca Garau. Unter anderem sei daher vorgeschrieben, dass die Reiter vom Betreten bis zum Verlassen der Anlage ihre Handschuhe tragen. Auch die Abstandsregeln müssen, wie allerorts, eingehalten werden. „Aber normalerweise liegt zwischen zwei Reitern ja auch immer eine Pferdelänge“, sagt Francesca Garau. Die zweite Vorsitzende betont, dass sie die Reiterei bei der Krisenbewältigung in einer Art Sonderrolle sehe. „Es ist für Sportler oder auch Trainer in anderen Bereichen sehr schlimm, wenn sie gar nichts machen können“, sagt sie, „aber ein Pferd ist ein Lebewesen, dem gegenüber man Verantwortung hat.“