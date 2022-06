Kornwestheim Reitverein bekommt Pferde geschenkt

Das Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Kornwestheim hat in der Vergangenheit schon bei so manchem Reiter und Besucher für besondere Emotionen gesorgt. Doch die 34. Auflage hielt am vergangenen Samstag einen ganz besonderen Gänsehautmoment bereit, den es in dieser Form noch nicht gegeben haben dürfte. Verantwortlich dafür war Ulrike Müller, zusammen mit ihrem Mann Peter Gründungsmitglied des Reit- und Fahrvereins im Jahr 1974. Sie hat dem RFV zwei neue Schulpferde geschenkt, für die Oberbürgermeisterin Ursula Keck am Samstagmittag die Patenschaft übernahm.