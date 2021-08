Kornwestheim Rekordergebnis beim Stadtradeln

Kornwestheim - Die zu Neuseeland gehörenden Chatham-Inseln sind der Ort auf dem Erdenrund, der von Kornwestheim aus am weitesten entfernt ist. Zweimal hin und wieder zurück und noch einmal in den Südpazifik – das ist die Strecke, die die 486 Kornwestheimer Radlerinnen und Radler beim Stadtradeln 2021 zurückgelegt haben. Die 100 000-Kilometer-Marke ist in den ersten drei Juli-Wochen, in denen sich Kornwestheim an der bundesweiten Aktion beteiligt hat, nur knapp verfehlt worden. Das Rekordergebnis: 97 511 Kilometer, über 20 000 mehr als im vergangenen Jahr. 2020 hatten 315 Mitstreiter in die Pedale getreten.