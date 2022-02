Kornwestheim Rekordjahr für die Blauen Karten

Anstieg der Meldungen

Es ist gut möglich, dass neue, digitale Angebote für den starken Anstieg der Meldungen gesorgt haben. Blaue Karten sind eine Möglichkeit für Bürger, Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge an die Verwaltung heranzutragen. Das können sie über physische Karten tun, die tatsächlich blau sind, per E-Mail, per Telefon oder per Besuch in einer Sprechstunde mit der Oberbürgermeisterin. Seit es die Kornwestheim-App gibt, können aber auch darüber Meldungen abgegeben werden: Name, Mailadresse und Anliegen eintippen und abschicken. Im vergangenen Jahr sind auf diesem Wege 78 Blaue Karten eingereicht worden. „Die Stadtverwaltung versteht dies als Zeichen dafür, dass neue digitale Services von der Bürgerschaft gerne angenommen und genutzt werden“, schreibt die Stadt in einer Vorlage für den VFA.