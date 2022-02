Kornwestheim/Remseck Schnelle PCR-Tests für Kinder

Kornwestheim/Remseck - Wenn Kita- und Schulkinder aus Remseck ein positives Corona-Schnelltestergebnis haben, können sie dieses ab sofort in Kornwestheim per PCR-Test überprüfen lassen. Die neue Teststation am ESG Gelände, Jahnstraße 21, bietet diesen Service kostenlos an. Dort werden täglich von 8 bis 12 Uhr sogenannte Drive-Through-Testungen mit schnellem Ergebnis gemacht. Für Kinder unter zehn Jahren gibt es die Möglichkeit, den PCR-Test mithilfe eines Lolli-Stäbchens durchzuführen. Die Teststation, die von der Stadt Kornwestheim und der Firma Viamed betrieben wird, wertet die Proben mit Vivalytic-Geräten der Firma Bosch aus, mit denen ein Ergebnis innerhalb weniger Stunden möglich ist.