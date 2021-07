Kornwestheim René Wirths stellt im Museum aus

Im Gespräch mit Wirths wundert Bürgermeister Daniel Güthler sich: „Der Titel lautet ‚Time is on my side’, aber ist die Zeit wirklich auf Ihrer Seite? Die Motive sind ja eher aus der Zeit gefallen.“ Wirths erklärt, dass sich der Titel eher auf den Umgang mit der Zeit bezieht. „Es ist ein kleiner Wink, dass man auch mit der Coronazeit positiv umgehen und sie nutzen kann“, sagt der Künstler. Zum Beispiel habe er die Zeit für das genutzt, was er am liebsten tut: im Atelier stehen und malen. Seine Werke gehe er wie ein Bildhauer an: erst das Grobe und dann wird der Pinsel immer dünner.