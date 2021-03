Kornwestheim Rentnerin wegen „Rowdytum“ verurteilt

Der 38-jährige Beifahrer des Schwerlasters aus Steinheim an der Murr sagte im Zeugenstand, er hätte sich auf die 40 Tonnen Last und den Kran vor sich konzentriert und überhaupt nicht verstanden, was die Frau von ihm wolle. Das mit dem beschädigten Autospiegel habe ihm erst die Polizei an der Wilhelma erklärt. Ein Polizeibeamter ergänzte, am Sprinter der Kornwestheimerin hätte der linke Außenspiegel gefehlt und die Frau habe den Fahrer des Sattelzugs in anfangs aufgebrachte und später weinerlicher Verfassung als Unfallverursacher beschuldigt. Den Schwertransport hätten andere Polizisten in der Kontrolle gehabt und später etwas ganz anderes erzählt.