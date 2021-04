Kornwestheim - Schon seit einigen Wochen prangen die großen, schwarzen Lettern an einer Mauer an der Stuttgarter Straße. „PKK“ ist dort zu lesen, außerdem „FCK AKP“. Es deutet also alles darauf hin, dass die Schmierereien von Anhängern der in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK stammen – und damit von Gegnern der AKP, der türkischen Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan.