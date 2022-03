Kornwestheim Richtig versorgt im Alter und bei Krankheit

Wo es noch Luft nach oben gibt, ist bei der Arbeit mit Migranten. Nur zwischen acht und 13 Prozent der Klienten von Constanze Waddicor haben einen Migrationshintergrund. In der Kornwestheimer Bevölkerung ist der Anteil höher. „Das liegt oft daran, dass man bei uns anrufen muss, und in einer fremden Sprache muss man schon sehr sicher sein, dass man sich das traut“, sagt Waddicor. Dazu erzählt sie eine Anekdote aus einem Flüchtlingsheim. Dort hat ein Mann gelebt, der langsam pflegebedürftig geworden ist. Die anderen seien so genervt von ihm gewesen, dass sie sein Bett einfach auf den Flur geschoben haben. Später sei der Mann dann in ein Pflegeheim gekommen. Das zeige, dass Angehörige – oder in dem Fall Mitbewohner – von Pflegebedürftigen meist nicht auf die Idee kommen, sich bei offiziellen Stellen Hilfe zu suchen; vor allem, wenn sie die Strukturen nicht kennen, weil sie zum Beispiel aus einem anderen Land kommen.