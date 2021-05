Zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger müssen sich wegen mehrerer Delikte verantworten. Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 15.50 Uhr, dass ein Trio in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim eine Getränkeautomatenscheibe eingeschlagen habe. Polizisten trafen die Verdächtigen, die einen Motorroller bei sich hatten, auf den Feldern Richtung Remseck an. Es stellte sich heraus: Der Roller war zuvor gestohlen worden und keiner der Drei hatte einen gültigen Führerschein für das Zweirad.