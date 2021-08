Kornwestheim Rollerdiebe ohne Helm

Kornwestheim - Zwei vermeintliche Rollerdiebe hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Kornwestheim dingfest gemacht. Die beiden Jugendlichen hatten vermutlich zunächst in Stuttgart einen Roller gestohlen und waren anschließend mit diesem im Landkreis Ludwigsburg unterwegs. Gegen 5.10 Uhr fielen der 14-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Sozius einer Streife des Polizeireviers Kornwestheim auf – ohne Helme fuhr das Duo auf der Aldinger Straße in Richtung Kornwestheim.