Kornwestheim Rollerdiebe unterwegs

Kornwestheim - Gleich mehrere Diebstähle von Motorrollern haben die Kornwestheimer Polizei in den vergangenen Tagen auf Trab gehalten. Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 22.15 Uhr einen Peugeot-Roller in Kornwestheim geklaut. Der schwarze Roller war in der Salamanderstraße in der Nähe eines Fitnessstudios abgestellt.