Kornwestheim Rollerklau gibt Rätsel auf

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Biberweg und in der Stauffenbergstraße in Kornwestheim zugeschlagen. Sie stahlen insgesamt drei Roller der Marken Zhejian Qianjiang, Piaggio und Keeway. Weit entfernten sie sich mit ihrer Beute allerdings nicht. Wie die Polizei berichtet, wurden die Roller jeweils unweit der eigentlichen Tatorte wieder aufgefunden. Und es scheint, dass die Täter lediglich an bestimmten Bauteilen der Fahrzeuge interessiert waren. Die Diebe entfernten jeweils die Verkleidung, in zwei Fällen demontierten sie außerdem die Scheinwerfer. Darüber hinaus ließen sie einen weißen Helm, einen Wetterschutz und Elektronikkleinteile mitgehen.