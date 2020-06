Kornwestheim Rot als Zeichen gegen leere Auftragsbücher

Kornwestheim - So wie in rund 200 weiteren Städten deutschlandweit werden auch in Kornwestheim in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni mehrere Gebäude in rotem Licht erstrahlen. Die Aktion hat einen Namen – „Night of Light“ – und einen wirtschaftspolitisch ernsthaften Hintergrund. Die „Initiative für die Veranstaltungswirtschaft“ organisiert sie, es soll ein „flammender Appell“ an die Politik werden, um den bedrohten Wirtschaftszweig zu retten. Ein Dialog solle so entstehen, schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung, um Wege „aus der dramatischen Lage zu entwickeln“. Wegen der Corona-Auflagen sei Veranstaltungstechnikfirmen „praktisch über Nacht“ die Arbeitsgrundlage entzogen worden.