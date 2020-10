Kornwestheim Rote Ampel ignoriert

Kornwestheim - Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung der Stuttgarter Straße zur Zeppelinstraße ereignet. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes aus der Johannesstraße an die Kreuzung heran und hielt an der roten Ampel an. Als die Ampel grün zeigte, fuhr er los. Im selben Moment fuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer über die Stuttgarter Straße Richtung Ludwigsburg in die Kreuzung ein. Er hatte die rot zeigende Ampel missachtet.