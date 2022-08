Kornwestheim Roter Flitzer unterwegs nach Maulbronn

Der in Kornwestheim beheimatete Rote Flitzer wird in den Sommerferien zum sogenannten Kloster Flitzer. Er transportiert Fahrgäste von Stuttgart ohne Umstieg zum Kloster Maulbronn, einem Unesco-Weltkulturerbe. Freilich kann man auch in Kornwestheim zusteigen sowie in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Mühlacker.