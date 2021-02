Kornwestheim Rotes Kreuz freut sich über Erstspender

Kornwestheim - Man sei „sehr zufrieden mit dem Ablauf“, hat der Kornwestheimer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in seiner Bilanz der Blutspendeaktion im K verkündet. Wie jeden zweiten Monat hatte das DRK dort dieser Tage sein Lager aufgeschlagen, um hilfsbereiten Kornwestheimerinnen und Kornwestheimern etwas Blut abzuzapfen. Besonders erstaunlich sei die geringe Zahl an „zurückgestellten“ Blutspendern, so der Bereitschaftsleiter Daniel Schmitt. Von 201 Kornwestheimern, die sich für die Aktion vorher einen festen Termin geholt hatten, konnten nur fünf aus medizinischen Gründen nicht zum Spenden antreten. So sammelte das DRK in Kornwestheim insgesamt 196 Blutspenden.