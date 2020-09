Kornwestheim Rothackerhof: Ja zu neun neuen Häusern

Nun prüfen die Nachbarn, ob sie auch noch gerichtlich gegen die Bebauungsplansatzung vorgehen. Vier Stadträte enthielten sich der Stimme, zwei sagten Nein: Klaus-Dieter Holzscheiter und Pascal Fuchs, beide von den Freien Wählern. Fuchs hatte noch einmal ausführlich dargelegt, warum er gegen die Bebauung des Areals ist. Sein Hauptargument bestand aus einer langen Liste von Bauvorhaben, die derzeit in der Stadt umgesetzt werden und in der Planung sind. „Gefühlt wird jede grüne Fläche in Kornwestheim genutzt, um sie zu bebauen“, sagte der Stadtrat und zählte auf, wo weitere Flächen versiegelt werden. Er stelle sich die Frage, wie viele Einwohner Kornwestheim noch zusätzlich vertrage. Fuchs befürchtet einen Kollaps der Infrastruktur. Die Stadt sei nicht auf so viele Menschen ausgelegt. „Lassen Sie uns rechtzeitig die Notbremse ziehen“, forderte Fuchs die Gemeinderäte auf, fand aber nur in seinem Fraktionskollegen Klaus-Dieter Holzscheiter einen Unterstützer.