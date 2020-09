Kornwestheim Rothackerhof: Stadträte sehen einen guten Kompromiss

Kornwestheim - Die knapp ein Hektar große Fläche zwischen dem Wiesengrund und der Mühlhäuser Straße ist schon in den vergangenen Monaten gerodet, das Sprecherhaus und ein Wirtschaftsgebäude sind abgerissen worden, obgleich das „Ja“ des Gemeinderats zum Bau von neun Mehrfamilienhäusern noch aussteht. Aber die Firma Pflugfelder darf guter Dinge sein, dass diese Arbeiten nicht vergebens war und ihr keine Steine für das weitere Vorgehen in den Weg gelegt werden. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat der Bebauungsplansatzung am Dienstagabend mit großer Mehrheit zugestimmt. Ein Nein kam von Pascal Fuchs (Freie Wähler), sein Fraktionskollege Markus Kämmle hat sich der Stimme enthalten. Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat in der kommenden Woche.