Kornwestheim Ruhige Ostertage

Eigentlich haben die Bediensteten des Vollzugsdienstes über die Osterfeiertage frei. Viele Kornwestheimer weilen im Urlaub, in der Stadt geht’s eher ruhig zu. In diesem Jahr hat die Stadt ihre Beschäftigten allerdings zu Diensten eingeteilt – in der Sorge, dass sich nicht alle Mitmenschen an das halten, was für diese Tage vorgeschrieben ist. Und so fuhren die Mitarbeiter Streife. Lediglich zweimal, so berichtete Kröner am gestrigen Mittag, habe man einschreiten müssen. Zum einen hatten sich zwei Pärchen zum Picknick auf der Stadtpark-Wiese getroffen, zum anderen nutzte ein Vater die gesperrte Wiese hinter der Osthalle zum Spielen mit seinen Kindern. In beiden Fällen zeigten sich die Angesprochenen verständig und zogen von dannen.