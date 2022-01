Der Spaziergang in Kornwestheim verlief friedlich und ohne Zwischenfälle, wie die Polizei mitteilt. Einige Teilnehmer hätten keinen Mund-Nasenschutz getragen, man habe sich aber größtenteils an die Abstandsregeln gehalten, sagte Polizeisprecher Peter Widenhorn. Eine Streifenwagenbesatzung begleitete die Menschen. Insgesamt seien im Landkreis am Montag rund 5000 Menschen bei Spaziergängen an mehreren Orten gezählt worden.