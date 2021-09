Kornwestheim Rundbrief ärgert Gastronomen

Nicht strafrechtlich relevant

Bei der Polizei haben die derart Angeschriebenen sich indes nicht gemeldet. Polizeisprecher Peter Widenhorn meint lediglich, er kenne ähnliche Schreiben, doch die beinhalten nichts strafrechtlich Relevantes und fallen somit nicht in den Aufgabenbereich der Polizei. Auch der Brief aus Kornwestheim ist in dieser Hinsicht harmlos. Den Gastronomen geht es trotzdem nah. „Man könnte das ja als Spaß ansehen, aber die meinen das wirklich ernst“, sagt Sascha Paravani. „Wir haben acht Monate ums Überleben gekämpft und bekommen dann so etwas.“