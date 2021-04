Kornwestheim Rundum-Wohlfühlkur für 18 Platanen

In Sommerferien soll der neue Asphalt auf das vorhandene Material aufgebracht werden. Der Weg, sagt Wolfgang Plitzko, sei Bestandteil der wichtigen Ost-West-Verbindung in Kornwestheim. Mit der Sanierung sollen auch die Bereiche für Radler und Fußgänger deutlich getrennt werden. Im östlichen Bereich werden die Radfahrer in die Sackgasse westlich der Ludwig-Herr-Straße geleitet. 350 000 Euro lässt sich die Stadt Kornwestheim die Erneuerung des Radwegs und die Baum-Regeneration kosten.