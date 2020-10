Kornwestheim S-Bahn fährt nicht wie üblich

Kornwestheim - Die Arbeiten an der Kornwestheimer Bahnbrücke über die Bahnhofstraße kommen voran. Damit sie weiterhin reibungslos verlaufen, ändern die S-Bahn-Linien 4 und 5 in der kommenden Woche in der Nacht ihren Fahrplan. Das heißt allerdings auch für die Anwohner: Sie müssen sich auf Lärmbelästigungen einstellen. Über die folgenden Änderungen informiert die Bahn:• Montag, 2. November, bis Mittwoch, 4. November – Jeweils die beiden letzten S-Bahnen der Linien S4 und S5 in Richtung Marbach und Bietigheim fahren ab dem Bahnhof Ludwigsburg etwa 15 bis 20 Minuten später ab.• Donnerstag, 5. November, und Freitag, 6. November – Die S-Bahn-Frühverbindung von Marbach (ab 3.55 Uhr) zur Schwabstraße in Stuttgart hält nicht in Kornwestheim. Die Alternative für die Fahrgäste: die wenige Minuten später folgende S5, die auch in Kornwestheim hält.• Samstag, 7. November – Zwischen 0.25 und 4.30 Uhr halten die nach Stuttgart fahrenden S-Bahnen nicht in Kornwestheim. Fahrgäste aus Richtung Ludwigsburg mit Ziel Kornwestheim sollen, so der Vorschlag der Bahn, bis Zuffenhausen fahren und von dort aus zurück nach Kornwestheim. Wer von Kornwestheim nach Stuttgart will, soll zunächst nach Ludwigsburg fahren und dort in die S-Bahn nach Stuttgart umstiegen. Die Reisezeit verlängere sich dadurch um bis zu 40 Minuten, informiert die Bahn.