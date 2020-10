Kornwestheim S-Bahnen: zwei Stunden Pause

Diese Züge, die auch in Kornwestheim halten, fahren nur nach der alten Zeit, nicht nach der neuen Winterzeit: • S 4: Marbach ab 2.25 Uhr, Kornwestheim ab 2.40 Uhr, Schwabstraße an 2.58 Uhr. – Schwabstraße ab 2.02 Uhr, Kornwestheim ab 2.20 Uhr, Marbach an 2.35 Uhr.• S 5: Bietigheim ab 2.07 Uhr, Kornwestheim ab 2.20 Uhr, Schwabstraße an 2.38 Uhr. – Schwabstraße ab 2.22, Kornwestheim ab 2.40 Uhr, Bietigheim an 2.53 Uhr.