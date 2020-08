Kornwestheim Sabine Falk macht gerne den ersten Schritt

Drei Jahre lang hatte der Sozialpädagoge die Stelle inne, die von einem freien Träger, dem Internationalen Bund (IB) Asperg, übernommen wird. Maier ist inzwischen bei der Stadt Kornwestheim selbst angestellt. Er ist jetzt zuständig für das Bewohner- und Familienzentrum, das ESG-Gelände und die neue Jugenddelegation. Daher musste in der mobilen Jugendarbeit (MJA), die es seit 1992 in Kornwestheim gibt, ein Ersatz her. Für Sabine Falk eine willkommene Gelegenheit für einen Jobwechsel, denn die 39-Jährige wollte gerne wieder mit jungen Leuten zu tun haben. Nach dem Studium der sozialen Arbeit hatte sie zwar beruflich in einer Wohngruppe täglich Jugendliche um sich. Zuletzt arbeitete sie allerdings als Integrationsmanagerin in Stuttgart. „An der mobilen Jugendarbeit gefallen mir der aufsuchende Ansatz und der direkte Zugang zu den jungen Menschen“, sagt Falk. Sie möchte den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuhören und Perspektiven für sie finden.