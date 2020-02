Kornwestheim Sabine hat ganze Vorarbeit geleistet

Die sicherlich stärkste und kräftigste Helferin bei der Müllsammelaktion hieß in diesem Jahr Sabine. So viel Aufwand und Schäden das Sturmtief auch verursacht hatte, wenigstens in einem war Sabine anscheinend eine Hilfe. „Durch den Sturm war der Müll schon wie zusammengefegt“, freute sich Horst Bennecke von der Fliegergruppe Kornwestheim. Zusammen mit 20 weiteren Mitgliedern aus seinem Verein war der Ausbildungsleiter am Samstag ab 9 Uhr auf den Beinen. Gemeinsam zogen die ehrenamtlichen Helfer mit Greifern, Handschuhen und Säcken los, um die Straßengräben und Freiflächen in dem ihnen zugeteilten Gebiet auf dem Langen Feld von Gegenständen zu befreien, die Müllsünder achtlos in die Gegend geworfen haben.