Kornwestheim Sandro Peters im Siegesrausch

Kornwestheim - So richtig toll lief der Ausflug zum World Cup nach Ungarn nicht für den Kornwestheimer Kickboxer Sandro Peters und seinen Trainer Lazaros „Lalli“ Emmanoulidis. Bei einem der größten Pointfighting-Turniere Europas des Verbandes Wako (World Association of Kickboxing Organizations) war in der Klasse bis 79 Kilogramm im ersten Kampf gegen den US-Amerikaner Elijah Everill mit 6:11 Schluss – einen der besten Kämpfer der Welt. Schuld an der Pleite war ein konditioneller Einbruch in der zweiten Runde, nachdem Peters zunächst gut mitgehalten und sogar geführt hatte. Im Grandchampion-Wettbewerb, also dem Turnier der offenen Gewichtsklasse, wurde es am Ende Rang 5. „Unter 42 Teilnehmern ist das ja nicht schlecht“, so Lalli – der zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was da eine Woche später noch kommen sollte.