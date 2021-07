Kornwestheim Schach spielen wie einst die Wikinger

„Ich wusste erst gar nicht, was das ist, und musste mich ein bisschen einlesen“, gesteht NOL-Präsident Michael Türk. Die Skepsis wich schnell Begeisterung. „Unser Guggen-Open-Air schien auch erst eine blöde Idee zu sein, heute kommen massenhaft Menschen auf den Marktplatz“, so Türk in Erinnerung an selige Vor-Corona-Zeiten, in denen in der fünften Jahreszeit die Bands auf dem Marktplatz lärmen durften, vor vielen Hundert Besuchern.

Genau wie das Open Air ist auch das Kubb-Turnier für die NOL eine echte Herzensangelegenheit. So hat Rolf Bahr die Spielblöcke und Wurfhölzer selbst in Handarbeit gefertigt. Insgesamt 15 komplette Sets hat er hergestellt. Es soll beim Turnier zwar nur um die zehn Spielfelder geben, „aber es geht ja auch mal was kaputt“, so Bahr. Mittlerweile hat er das Equipment auch abgeschliffen und den Königen ein rotes Mützchen verpasst. „Wichtig sind dabei die Turniermaße“, betont der Musikchef.

Turnier auch in Weilimdorf

Es ist also schon vieles vorbereitet. Selbst die Tatsache, dass im nahen Weilimdorf ebenfalls am 18. September ein weiteres Kubb-Turnier steigen soll – die 5. Stuttgarter Kubb Open beim Ringerfest –, bringt Bahr nicht aus der Ruhe. „Die sind dort schon komplett ausgebucht und froh, dass wir einige Teams aufnehmen können“, weiß er. Nur sind die Modalitäten etwas andere: In Weilimdorf sind Teams von zwei bis sechs Mitgliedern erlaubt, in Kornwestheim heißt es „3er oder 6er-Teams“. Spaß werden die Beteiligten so oder so haben, auch beim Rahmenprogramm. Wenn Guggengruppen an den Start gehen, spielen sie höchstwahrscheinlich auch ein paar Liedchen.

So erlebt das Wikingerschach auch in Kornwestheim eine Hochphase. Übrigens gibt es auch internationale Wettbewerbe. Bei den Kubb-Weltmeisterschaften, die 2019 letztmals ausgetragen wurden, siegten von 149 Mannschaften die Belgian Bastards aus – genau – Belgien. In den Anfangsjahren Mitte der 1990er- bis Mitte der 2000er-Jahre waren die Titelkämpfe eine rein skandinavische Angelegenheit gewesen. Natürlich.