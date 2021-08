Kornwestheim Schad will steigenden Mieten entgegenwirken

Jeden Tag fährt Benjamin Schad mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu seiner Arbeit in die Stuttgarter Innenstadt. Früher ist er viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, das lässt seine berufliche Situation derzeit nicht mehr in dem Maße zu. „Und am Wochenende bin ich oft einfach zu platt“, sagt er. Ein Auto hat der Kornwestheimer noch nie gehabt – das brauche man nicht, wenn man in der Stadt wohne. Entsprechend möchte er sich in seiner neuen Funktion als Gemeinderat für bessere Fuß- und Fahrradwege stark machen und für einen günstigeren öffentlichen Nahverkehr. „Mein Traum wäre ja ein kostenloser ÖPNV, aber es ist mir völlig klar, dass das schwer umsetzbar ist“, sagt Schad. Ein 365-Euro-Ticket wäre zumindest mal ein Anfang, findet er. Damit vertritt der Stadtrat die Interessen der Partei Die Linke, obwohl er selbst keiner Partei angehört. „Das heißt nicht, dass ich jetzt so Politik mache, wie ich das eben will“, sagt er. Er berate sich beispielsweise bei Kreisvorstandstreffen mit Kollegen und stehe schon seit Jahren in Kontakt mit Annegret Jeziorski. „Ich möchte ihre Arbeit auf jeden Fall fortsetzen“, sagt er.