Von heute an werden wieder die bekannten Gruppenangebote durchgeführt, teilt die AWO mit. Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke. „Nun endlich kann wieder ein Stückchen Normalität einkehren“, schreibt die AWO in der Pressemitteilung. Möglich ist dies durch die am 28. Juni veröffentlichte Corona-Verordnung der Landesregierung Baden Württemberg, die unter anderem auch Vorgaben für die Öffnung von Senioren-Begegnungsstätten enthält. Eine Ausnahme gibt es aber: Der Tanz am Mittwochnachmittag ist noch nicht erlaubt.