Kornwestheim Schlachtung von Justus „unter aller Sau“

Dieses Problem hat man auf der Jugendfarm in Zuffenhausen zumindest teilweise gelöst: Es gibt eine Kameraüberwachung. „Wir haben von dem Vorfall in Kornwestheim gehört“, sagt Sarah Bohnenberger, eine der dortigen pädagogischen Mitarbeiterinnen – und verweist auf die Kameraanlage. „Wir warnen am Eingang zur Farm, dass hier gefilmt wird, wenn niemand da ist.“ Das halte mögliche Täter vielleicht von Dingen ab, wie sie nun in Kornwestheim passiert seien.