Kornwestheim - Nach Meinungsverschiedenheiten in einer Bar in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim griffen am Freitag gegen 1.45 Uhr mehrere Unbekannte einen 33-Jährigen an. Vor der Bar traten und schlugen sie ihn, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer etwas gesehen und oder gehört hat, wird gebeten, sich beim Revier Kornwestheim unter 0 71 54 / 13 13 0 zu melden.