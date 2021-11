Kornwestheim Schlägerei auf dem Parkplatz

Kornwestheim - Einen Streit angezettelt haben sollen am Sonntag gegen 22.50 Uhr etwa zehn Jugendliche mit zwei weiteren Jugendlichen auf einem Supermarktparkplatz an der Holzgrundstraße in Kornwestheim. Nach einem kurzen Streitgespräch soll die Gruppe einen 16-Jährigen geschlagen und getreten haben. Als eine 15-jährige Freundin dazwischen gehen wollte, wurde diese ebenfalls von der Gruppe verprügelt. Ein Rettungswagen war vor Ort, die Verletzten mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte die Personengruppe bei einer Fahndung nicht mehr in der Nähe des Tatorts antreffen. Nun sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, nach Hinweisen zu den zehn noch unbekannten Jugendlichen.