Kornwestheim Schlägerei auf Schotterparkplatz

Kornwestheim - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern im Alter von 18, 19 und 21 Jahren ist es am Sonntag um kurz nach Mitternacht auf einem Schotterparkplatz in der Aldinger Straße in Kornwestheim gekommen. Dabei soll der 18-Jährige die anderen beiden mit der Faust geschlagen haben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten die Kontrahenten voneinander trennen, allerdings verhielt sich der 18-Jährige unkooperativ und weiter aggressiv.