Kornwestheim Schlager aus dem Schlafzimmer

Ein Tpy, der sich gerne verwandelt

Auf ein Genre will sich Matze also nicht so ganz festlegen. Er sei sowieso ein Typ, der sich gerne verwandelt. Auf der Verpackung seiner CD ist er mit Lederjacke, Sonnenbrille und Hut abgebildet. So sehe er eigentlich nicht aus, aber das Verkleiden mache ihm Spaß, sagt Nast. Im Alltag ist der 53-Jährige unauffällig gekleidet, er trägt gerne Jeans, T-Shirt und Hemd. Er wirkt ausgeglichen, nachdenklich, nicht wie ein Mann, der auf einer großen Bühne eine Menge Zuschauer anheizt. „Ich bin nicht der typische Frontmann.“ Matze sitzt eher am Klavier und auch von dort. Performen kann er am besten, wenn er von der Musik überzeugt ist, die er präsentiert. „Deshalb mache ich keine Covermusik“, sagt er.