Kornwestheim Schlaglöcher wie auf Autostraßen

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim will in den kommenden Jahren die Wege und Wasserleitungen des Friedhofs an der Aldinger Straße umfangreich sanieren. Bei einem Ortstermin stellten der Kornwestheimer Baubürgermeister Daniel Güthler und Dirk Maisenhölder, der Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen, die Pläne dafür nun den Stadträten vor.