Kornwestheim Schlagzeug im Gehen üben

Wer in Kornwestheim künftig öfter einmal Schlagzeugmusik hört, sollte sich nicht wundern. Die Musikschule hat sich sogenannte Marching Drums gekauft, das ist sozusagen ein Schlagzeug To Go. „Sobald es sich etabliert hat, müssen unsere Schlagzeuger damit natürlich bei jeder Gelegenheit auftreten“, sagt Marco Piludu, stellvertretender Leiter der Kornwestheimer Musikschule.