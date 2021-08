Drucker statt Zettel

So viel Bürgerservice ist beispielhaft und wir sind uns sicher: Die Kornwestheimer mögen den Verlust „ihrer“ Roten Karten betrauern, sich aber künftig über die bequeme neue Knöllchen-Dienstleistung freuen. Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienst nehmen für diesen Service gar zusätzlichen Aufwand in Kauf, statt einiger roter Zettel tragen sie ab sofort einen durchaus schwereren mobilen Drucker im Halft... am Gürtel. High-Noon in der Bahnhofstraße.