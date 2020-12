Kornwestheim - Ein Einbrecher trieb zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in der Traifelbergstraße in Kornwestheim sein Unwesen. Der Täter begab sich auf die Terrasse einer Erdgeschosswohnung und hebelte die Tür auf. Er durchsuchte verschiedene Räume, hierbei fiel ihm wohl Schmuck von noch unbekanntem Wert in die Hände. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.